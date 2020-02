Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PP Heilbronn, Stand 08.00 Uhr

Heilbronn (ots)

Stadt- und Landkreis Heilbronn Heilbronn: Tageswohnungseinbruch Am 08.02.2020, zwischen 18.00 Uhr und 21.30 Uhr, kam es in der Lerchenstraße in Heilbronn zu einem Wohnungseinbruch. Bislang unbekannten Tätern gelang es durch Aufhebeln der Balkontüre in die Erdgeschosswohnung der Geschädigten einzudringen. Dort durchwühlten die Täter die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Vermutlich verließen die Täter die Wohnung wieder über den Balkon Durch den Wohnungsinhaber konnte festgestellt werden, dass ein Laptop und zwei Uhren im Gesamtwert von mehreren tausend Euro entwendet wurden. Verdächtige Wahrnehmungen können dem Polizeirevier Heilbronn unter 07131/104- 2500 mitgeteilt werden.

Main-Tauber-Kreis Wertheim-Nassig: Opfer eines üblen Scherzes - und nicht zum ersten Mal Am Freitag 07.02.2020, gegen 21.15 Uhr, hörten Bewohner eines Hauses in der Müllerwiesen dumpfe Schläge gegen die Hauswand und Haustüre. Als der Eigentümer zur Haustüre ging, konnte er zunächst keine Personen feststellen. Da in der Vergangenheit allerdings schon mehrfach Gegenstände gegen seine Haustüre/Hauswand geworfen wurde, kontrollierte er den Außenbereich. Dabei sah er zwei dunkel gekleidete Jugendliche (ca. 1,40 m groß), die in Richtung Wald wegrannten. Weiterhin konnte er an seiner Hauswand, sowie der Haustüre mehrere Eier feststellen, die dagegen geworfen wurden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, welche Angaben zu den Werfern machen können werden gebeten sich mit dem Po-lizeirevier Wertheim, Tel.: 09342/91890, in Verbindung zu setzen.

Hohenlohekreis Neuenstein: Das Navi hat nicht immer Recht Am Samstag, 08.02.2020, gegen 21.14 Uhr, meldete sich eine 19-jährige Frau über Notruf bei der Polizei. Dieser Notruf stellte eine echte Herausforderung dar, weil die Frau der deutschen Sprache überhaupt nicht mächtig war. Über Umwege und unter großen Bemühungen konnte schließlich in Erfahrung gebracht werden, dass sie zwischen Öhringen und Neuenstein, Nä-he Bernhardsmühle, mit ihrem Pkw stecken geblieben war. Die polizeilichen Ermittlungen führten schließlich zum Erfolg. Die Frau und ihr Pkw konnten gefunden werden. Wie sich später herausstellte wollte die junge Frau zu Arbeit fahren und folgte angeblich ihrem Navi und blieb so auf einem Waldweg stecken. Ob tatsächlich das Navi schuld war oder ob es an dem übermäßigen Alkoholgenuss der Fahrerin lag konnte nicht ganz geklärt werden. Die Frau musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen, da sie mehr als 1,4 Promille hatte. Ob ein Schaden an dem Pkw entstanden ist kann noch nicht gesagt werden.

Neckar-Odenwald-Kreis --keinen Beitrag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-9

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell