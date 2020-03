Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Sachbeschädigung

Koblenz (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Freitag wurde durch unbekannte Täter ein Klassenzimmer des Gymnasiums auf dem Asterstein verwüstet. Mehrere Sitzbänke und diverse andere Gegenstände aus dem Klassenraum wurden in den dortigen Gartenteich geworfen. Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Koblenz 1 unter der Telefonnummer 0261-1030.

