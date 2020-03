Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Verkehrsunfallflucht

Koblenz (ots)

Am 28.03.2020 gegen 14.36 Uhr ereignete sich in der St.-Josef-Straße 46 ein Verkehrsunfall mit Flucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim rückwärtigen Ausparken gegen einen auf der gegenüberliegenden Straße geparkten PKW. An diesem entstand Sachschaden. Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Koblenz 1 unter der Telefonnummer 0261-1030.

