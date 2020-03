Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Verkehrsunfall - 2 Personen leicht verletzt

Koblenz (ots)

Am Freitagabend gegen 19.30 Uhr kam es in der Mayener Straße zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher kam mit seinem PKW aus Richtung B 9 kommend in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß hier mit einem entgegenkommenden PKW zusammen. Nach dem Zusammenstoß wurde dieser PKW noch gegen einen am Fahrbahnrand geparkten PKW geschleudert. Fahrer und Beifahrer des entgegenkommenden PKW wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 57-jährige Unfallverursacher stand merklich unter Alkoholeinfluss. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

