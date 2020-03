Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unbekannte werfen Metallteile von Fußgängerüberführung

Koblenz (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 26.03.2020 auf Freitag, 27.03.2020 meldete ein Verkehrsteilnehmer gegen 01.20 Uhr größere Metallteile auf der Fahrbahn in Koblenz-Pfaffendorfer Höhe. Diese sollen im Bereich der Bienhorntalbrücke, aus Richtung Pfaffendorfer Höhe kommend, in Fahrtrichtung Asterstein auf Höhe der dortigen Fußgängerüberführung liegen.

Vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass bislang Unbekannte mehrere Schutzgitter der Entwässerungsrinne von der Fußgängerüberführung gewaltsam aus der Bodenverankerung gerissen hatten. Anschließend warfen sie diese in den Grünstreifen unterhalb der Fußgängerüberführung. Obwohl die Polizisten die Umgebung sofort großräumig absuchten, konnten sie keine Tatverdächtigen feststellen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 1, Telefon: 0261-1030

