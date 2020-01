Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen: Farbschmierereien in mehreren Straßenzügen Schwetzingens Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Über ein Dutzend Farbschmierereien wurden am Donnerstag bei der Schwetzinger Polizei zur Anzeige gebracht.

In der Nacht zuvor hatten bislang nicht ermittelte Täter an Hauswänden, Einfahrten, Mauern sowie Stromverteilerkästen in der Berliner Straße, Erfurter Straße, Sudetenstraße, Friedrich-Ebert-Straße, Antonisstraße und Berliner Straße Schriftzüge, Symbole bzw. Buchstabenkombinationen in roter bzw. schwarzer Farbe angebracht. In welcher Höhe letztlich Sachschaden entstand, ist aktuell noch nicht bekannt. Die Polizei schließt zudem nicht aus, dass weitere Graffitis angebracht wurden, die Geschädigten aber bislang keine Anzeige erstattet haben.

Weitere Geschädigte wie auch Zeugen, die Hinweise zu den Farbschmierereien geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 06202/2880 beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden.

