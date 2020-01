Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen: Verursacher entfernt sich, Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmorgen stieß ein bislang nicht ermittelter Autofahrer vermutlich beim Rangieren in der Hauptstraße gegen einen ordnungsgemäß geparkten Mercedes und flüchtete anschließend. Die Geschädigte hatte ihren Wagen in der Zeit zwischen 8 und 9.30 Uhr in Höhe des Anwesens Nr. 356 geparkt und muß nun einen Schaden von immerhin 2.000 Euro regeln.

Sie erstattete Anzeige beim Polizeiposten Edingen-Neckarhausen. Die Beamten des örtlichen Polizeipostens nehmen unter Tel.: 06203/892029 (oder die Beamten des Polizeireviers Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0) sachdienliche Hinweise zum Flüchtigen entgegen.

