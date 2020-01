Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Einbruch im Stadtteil Dühren - Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht zum Donnerstag drangen bislang nicht ermittelte Täter in ein Bürogebäude in der Straße "Am Leitzelbach" im Sinsheimer Stadtteil Dühren brachial ein. Diese begaben sich auf den frei zugänglichen Parkplatz und traten offenbar mit voller Wucht gegen ein Fenster, bis dieses letztlich aufsprang. Im Innern suchten sie gezielt einen Büroraum auf, hebelten einen Schrank auf und entnahmen eine Geldkassette mit Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro.

Der angerichtete Sachschaden schlägt mit rund 1.500 Euro zu Buche.

Als Tatzeit kommt Mittwochabend, 19.15 Uhr bis Donnerstagmorgen, ca. 6 Uhr in Betracht. Zeugen, die in dieser Zeit Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, aufzunehmen.

