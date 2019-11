Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gundelfingen: Unbekannte stehlen Reifen, Alufelgen und Autozubehör - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Die Polizei ermittelt wegen eines Diebstahls, der sich von Montag auf Dienstag, 25/26.11.2019, in der Zeit von 17-10 Uhr, in der Tiefgarage des Anwesens Waldstraße 16 in Gundelfingen ereignet hat.

Unbekannte drangen in die Tiefgarage ein und öffneten gewaltsam ein Garagentor. Sie entwendeten vier Winterreifen auf Alufelgen (20-Zoll) eines BMW X6, einen Wagenheber und ein Batterie-Ladegerät. Der Gesamtwert des Diebesguts wird auf circa 2000 Euro geschätzt.

Zeugenaufruf: Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Waldstraße beobachtet? Hinweise nimmt der Polizeiposten Gundelfingen entgegen (Tel. 0761 503659-0).

jc

