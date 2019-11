Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sölden: Polizei sucht nach vermisster Frau - Öffentlichkeitsfahndung

Freiburg (ots)

Brigitte D. aus Sölden wird seit Montag, 25.11.2019 vermisst. Zuletzt hielt sich am Tag ihres Verschwindens vormittags in ihrer Wohnung auf. Seitdem fehlt jede Spur von ihr. Aufgrund ihrer aktuellen Verfassung geht die Polizei von einer ernstzunehmenden Gesundheitsgefährdung aus. Die Vermisste könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Alle eingeleiteten Suchmaßnahmen blieben bislang erfolglos. Sie verfügt über kein eigenes Fahrzeug und könnte mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein. Sie könnte sich im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, in Freiburg oder noch weiter von ihrem Wohnort entfernt aufhalten. Beschreibung der Vermissten: - 50 Jahre alt - Korpulent - Dunkelblonde Haare - Circa 175 cm groß - Bekleidet mit grüner Jacke - Jeans - Eventuell graue Mütze - Hat eine grüne Handtasche dabei. Ein Foto der Vermissten wurde von der Polizei im Internet veröffentlicht: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pp-freiburg-soelden-vermissten fall/ Die Kriminalpolizei Freiburg wendet sich an die Öffentlichkeit: Wer hat Brigitte Drescher seit dem Tag ihres Verschwindens am Montag, 25.11.2019, gesehen? Wer kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt die Kripo Freiburg (Tel. 0761 882-5777) oder jede Polizeidienststelle entgegen.

