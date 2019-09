POL-KN: Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Konstanz

Unterwagenbach/Bodnegg - Brand einer landwirtschaftlichen Lagerhalle

Am Samstag gegen 17:50 Uhr kam es zu einem Großbrand in einer Lagerhalle, bei welchem ein Schaden von etwa 2 Millionen Euro entstanden sein dürfte. Aus bisher unbekannter Ursache brach in der etwa 40x20 m großen Halle ein Brand aus, durch welchen die Halle fast vollständig zerstört wurde. In der Halle befand sich eine Hopfentrocknungsanlage. Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte das Übergreifend er Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Die L326 musste zur Brandbekämpfung und in der Folge wegen Einsturzgefahr des Gebäudes bis auf Weiteres vollständig gesperrt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

B32 Grünkraut - Schwerer Verkehrsunfall

Am Samstage gegen 13:25 Uhr befuhr ein 41-jähriger Mann mit seinem Pkw Nissan mit polnischer Zulassung die B32 von Ravensburg kommend in Fahrtrichtung Wangen. Auf Höhe der "kleinen Kofelder Kreuzung" (Kreuzung B32/K7986) kam der Fahrer des Pkw Nissan, vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab und touchierte einen Leitpfosten. Bei dem Versuch wieder auf die Fahrbahn zu gelangen, übersteuerte der Fahrer sein Fahrzeug und kollidierte mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden Pkw. Hierbei wurden die beiden Insassinnen des entgegenkommenden Pkw schwer verletzt, an den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 30.000 Euro. Zeugen gaben gegenüber der Polizei an, dass der Unfallverursacher im Vorfeld des Unfalls bereits durch eine aggressive Fahrweise aufgefallen sei und unter anderem im Überholverbot mehrfach Fahrzeuge überholt hätte. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, welche die Fahrt des Mannes im Vorfeld beobachtet oder selbst durch die riskante Fahrt gefährdet wurden. Zeugenhinweise werden an das Verkehrskommissariat Kißlegg unter Tel. 075634/9099-0 erbeten.

Ravensburg - Körperliche Auseinandersetzung

Am Sonntag kam es gegen 01:45 Uhr auf dem nördlichen Marienplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen. Zwei bislang unbekannte Männer gingen eine mehrköpfige Personengruppe aus unbekanntem Grund zunächst verbal an. Während der anschließenden körperlichen Auseinandersetzung wurden drei Personen leicht verletzt und mussten durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Die beiden Tatverdächtigen Männer flüchteten bereits vor dem Eintreffen der Polizei und konnten auch während der anschließenden Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Einer der Tatverdächtigen wird wie folgt beschrieben: ca. 180 cm groß, arabisches Erscheinungsbild, trug weiße Sneakers und blaue Jeans. Vom zweiten Täter liegt keine Beschreibung vor. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich telefonisch mit dem Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333, in Verbindung zu setzen.

Ravensburg - Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit von Samstag, 16.30 Uhr, bis Sonntag, 01.15 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der David-Mieser-Straße. Die bislang unbekannten Täter stiegen vermutlich mit einer Leiter auf den Balkon im 1. OG und hebelten die dortige Balkontür auf. Im Anschluss wurde das Gebäude durch die Täter nach Wertgegenständen durchsucht und Schmuck und Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise zur Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333, in Verbindung zu setzen.

Ravensburg - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag wurde in der Zeit von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr ein in der Mozartstraße Höhe Hausnummer 9 entlang der Straße geparkter blauer Ford Fiesta angefahren. Hierbei entstand am Kotflügel Sachschaden in Höhe von ca. 1500 EUR. Der unbekannte Verursacher verließ die Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333, in Verbindung zu setzen.

Leutkirch - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Freitag, 19.30 Uhr, bis Samstag, 08.00 Uhr, wurde ein in der Storchenstraße Höhe Hausnummer 8 abgestellter Renault Twingo angefahren. Hierbei entstand Sachschaden am Kotflügel in Höhe von ca. 2.000 EUR. Der unbekannte Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561 84880, zu melden.

Leutkirch - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag den 15.09.19 wurde in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 16:30 Uhr ein auf dem Friedhofsparkplatz im Seelhausweg abgestellter PKW der Marke Ssangyong, Typ Rexton, angefahren. Hierbei entstand an der hinteren rechten Türe Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR. Zum Verursacher liegen bislang keinerlei Hinweise vor. Mögliche Zeugen werden daher gebeten sich mit dem Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561 84880, in Verbindung zu setzen.

