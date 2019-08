Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen Baum

Recklinghausen (ots)

Auf der Zufahrtsstraße zu einem Campingplatz an der Straße Zu den Stämmen verlor ein 20-jähriger Autofahrer aus Oer-Erkenschwick aus bislang unbekannter Ursache am Donnerstag, gegen 20.10 Uhr, in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen ein am Straßenrand stehenden Baum. Bei dem Unfall wurden der 20-Jährige und sein 18-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Beide wurden zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Das Auto des 20-Jährigen musste abgeschleppt werden.

