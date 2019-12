Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht roten Pkw nach Unfallflucht - #polsiwi

Kreuztal (Eichen) (ots)

Am frühen Donnerstagnachmittag (05.12.2019) gegen 13:30 Uhr wurde ein 13-Jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der 13-Jährige fuhr auf der Eichener Straße in Richtung Kreuztal als er von einem nachfolgenden roten Pkw bedrängt wurde. Bei dem Versuch über den Gehweg auszuweichen stürzte er und erlitt dadurch eine Gehirnerschütterung. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu keinem Kontakt mit dem Pkw. Der "Drängler" musste zuvor als erstes Fahrzeug an der der geschlossenen Bahnschranke der Eichener Straße warten.

Das Kreuztaler Verkehrskommissariat ermittelt aktuell und fragt jetzt:

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Unfallhergang und dem flüchtigen roten Pkw machen?

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02732-909-0 entgegen.

