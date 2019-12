Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unfall - Fußgängerin verletzt - #polsiwi

Kreuztal (ots)

Am Donnerstagnachmittag (05.12.2019) gegen 14:00 Uhr kam es Kreuztal zu einem Verkehrsunfall im Ziegeleifeld bei dem eine 71- Jährige Fußgängerin leicht verletzt wurde. Während eines Wendemanövers in der Einmündung zum Kauflandparkhaus übersah ein 28-Jähriger VW Fahrer die Fußgängerin. Wegen der vermeintlich tief stehenden Sonne kam es zum Zusammenstoß. Die 71- Jährige wurde von dem Rettungsdienst in ein Siegener Krankenhaus gebracht. Der Pkw blieb unbeschädigt.

