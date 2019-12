Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 19.12.2019-2

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

19-Jähriger Autofahrer übersieht beim Fahrstreifenwechsel anderen Pkw; beide Autos beschädigt

Am Mittwoch kam es gegen 13.25 Uhr auf der Bundesstraße B 249 zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-Jähriger aus Witzenhausen und ein 53-Jähriger aus dem Südeichsfeld, die beide mit ihren Pkw`s die Bundesstraße B 249 aus Richtung Eschwege kommend in Richtung Weidenhäuser Kreuz/Anschlussstelle Bundesstraße B 27 befuhren, kollidierten, als der 19-Jährige den Fahrstreifen wechselte und dabei den 53-Jährigen übersah. An den beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

28-Jähriger kommt mit Sprinter und Anhänger von der Fahrbahn ab; Schaden 7500 Euro

Am heutigen Donnerstagmorgen befuhr ein 28-Jähriger aus Heringen mit einem Lkw-Sprinter samt Anhänger gegen 07.05 Uhr die Bundesstraße B 7 von Bischhausen in Richtung Waldkappel. Bei dem neu eingerichteten Kreisverkehr zur Autobahn A 44 kam der 28-Jährige mit seinem Fahrzeuggespann aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Verkehrswegweiser und überfuhr zudem noch eine Verkehrsinsel, an welcher der Anhänger dann hängen blieb. Der 28-jährige Fahrer kam mit dem Zugfahrzeug schließlich in einer Böschung hinter dem Kreisverkehr zum Stehen. Bei dem Sprinter entstand u.a. ein starker Frontschaden, zudem wurde die Ölwanne aufgerissen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit, so dass eine Abschleppung veranlasst werden musste. Die Polizei schätzt den Schaden an dem Fahrzeug auf etwa 5000 Euro. An dem Anhänger entstand ebenfalls ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Zudem wurden die beschädigten Verkehrseinrichtungen mit etwa 2000 Euro in Mitleidenschaft gezogen, so dass der Gesamtschaden bei 7500 Euro liegt.

Polizei Witzenhausen

Geparkter Pkw von unbekanntem Verkehrsteilnehmer beschädigt; Schaden 1000 Euro

Am Mittwoch hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit von 08.35 Uhr bis 16.15 Uhr ein Fahrzeug beschädigt. Anschließend hat der Verursacher unerlaubt den Unfallort verlassen. Die Polizei in Witzenhausen sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Im genannten Zeitraum hatte die Geschädigte, eine 59-Jährige aus Großalmerode, ihren Pkw VW Golf Farbe Grau auf einem Großparkplatz in Witzenhausen in der Straße Im kleinen Felde abgestellt. Bei der Rückkehr zu ihrem Auto stellte sie dann einen frischen Unfallschaden an der Beifahrertür fest. Die Beschädigung in Form von frischen Lackkratzern, in einer Höhe von 82 cm und einer Länge von 74 cm, schätzt die Polizei auf 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/93040 entgegen.

