POL-ESW: Pressebericht 19.12.2019

19-Jähriger kommt mit Pkw von der Fahrbahn ab und landet im Feld; 2000 Euro Schaden

Dienstagnachmittag gegen 17.00 Uhr ist ein 19-Jähriger aus Berkatal mit seinem Pkw von der Straße abgekommen und im Feld gelandet, als er einen Traktor überholen wollte.

Der junge Mann befuhr mit seinem Auto die Landesstraße L 3243 von Vierbach in Richtung Germerode. Als er an einem langsam fahrenden Traktor vorbeifahren wollte, geriet er mit seinem Pkw offenbar zu weit nach links und schließlich auf die Bankette. Dadurch verlor der 19-Jährige die Kontrolle über sein Auto und durchfuhr den angrenzenden Flutgraben bevor er letztlich auf einem Feld zum Stehen kam. Der Fahrer blieb unverletzt, sein Auto wurde aber mit einem Schaden von 2000 Euro in Mitleidenschaft gezogen. Für die Abschleppung seines nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugs sorgte der 19-jährige Verursacher später selbst.

Wildunfall

Mittwochabend gegen 22.45 Uhr kollidierte ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege mit einem Wildschwein. Der Mann war im Auto auf der Landesstraße L 3403 zwischen Reichensachsen und Oberhone unterwegs, als das Tier unvermittelt die Fahrbahn kreuzte. Am Pkw des Mannes entstand bei dem Unfall ein Schaden von 700 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

1200 Euro Schaden entstanden am Mittwochabend, als gegen 22.20 Uhr ein 36-Jähriger aus Kassel mit seinem Pkw einen Fuchs überfuhr, der an der Unfallstelle auch verendete. Das Ganze geschah auf der Kreisstraße K 43, die der 36-Jährige mit seinem Auto von Rommerode nach Velmeden befuhr.

Polizei Witzenhausen

Diebe werden von Geschäftsinhaber gestört und flüchten mit Transporter; Polizei sucht Zeugen

In Witzenhausen haben zwei unbekannte Täter versucht, auf dem Gelände eines Autohauses in der Mündener Straße in Witzenhausen ein Metallverschlag aufzubrechen, in dem u.a. Altmetalle, Altreifen und Altbatterien aufbewahrt werden. Bei ihrer Tatausführung, am Dienstag zwischen 20.10 Uhr und 20.25 Uhr, wurden sie dann allerdings durch den Geschäftsinhaber gestört, der auf dem Betriebsgelände auftauchte. Die Täter flüchteten daraufhin ohne Beute mit einem dunkelblauen, geschlossenen Kastenwagen mit polnischer Zulassung. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen Renault Traffic oder ein ähnliches Modell handeln. Die beiden Männer sollen zwischen 20-25 Jahre alt sein, waren schlank, hatten dunkle Haare und waren außerdem dunkel gekleidet.

Hinweise in dem Fall nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/93040 entgegen.

