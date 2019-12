Polizei Eschwege

POL-ESW: Feuerwehr und Polizei bei Eschweger Druckfirma Haubold im Einsatz; Chemikalien sind auf dem Betriebsgelände ausgetreten; Gefahr für Anwohner besteht aktuell nicht

Eschwege (ots)

Polizei in Eschwege

Erstmeldung

Derzeit sind mehrere Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in der Leuchtbergstraße in Eschwege im Einsatz. Bei der in der Leuchtbergstraße ansässigen Firma Haubold sind auf dem Betriebsgelände heute Morgen offenbar flüssige Chemikalien ausgetreten. Verletzt ist nach derzeitigem Sachstand niemand. Die Feuerwehr ist mit spezialisierten Einsatzkräften vor Ort um den Stoff aufzunehmen. Eine Gefahr für umliegende Anwohner besteht aktuell nicht. Die Polizei berichtet nach.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; POK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37269 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell