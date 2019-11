Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal - Zwei Fahrzeuge aufgebrochen

Lippe (ots)

(LW) Zwei Friedhofsparkplätze im Kalletal waren am Samstag Ziel von "Autoknackern". In der Zeit zwischen 13.30 und 13.40 Uhr schlugen unbekannte Täter am Friedhofsweg in Heidelbeck an einem schwarzen Seat Altea eine Seitenscheibe ein und erbeuteten zwei Handtaschen, ein Mobiltelefon und einen Schlüsselbund. Zwischen 14.30 und 15.00 Uhr schlugen sie dann in Kalldorf an der Niedernfeldstraße zu. Hier schlugen sie an einem BMW Mini ebenfalls eine Seitenscheibe ein und entwendeten einen auf dem Beifahrersitz stehenden Einkaufskorb. Während der Wert der Beute sich im unteren dreistelligen Eurobereich bewegt, liegt der entstandene Sachschaden bei etwa 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

