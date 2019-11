Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Heiden. Rollerfahrer verletzt sich leicht.

Lippe (ots)

Am Donnerstag, gegen 17:30 Uhr, fuhr ein 57-jähriger Rollerfahrer gegen einen geparkten Transporter und verletzte sich leicht. Der Mann war auf der Kassebrede in Richtung Heßloher Straße unterwegs, als er das geparkte Fahrzeug übersah. Durch den Zusammenstoß stürzte der Lagenser über den Lenker seines Rollers auf die Straße und zog sich leichte Verletzungen zu. Da er augenscheinlich Alkohol getrunken hatte, wurde er zur Blutprobenentnahme und zur Behandlungen seiner Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Der Sachschaden beträgt rund 200 Euro.

