Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Einbrecher stehlen Geld und Schmuck.

Lippe (ots)

Eine kurze Abwesenheit der Bewohner eines Hauses in der Meisenstraße nutzten Einbrecher am Donnerstag, um in das Reihenhaus einzudringen. Zwischen 17:25 Uhr und 18:10 Uhr verschafften die Täter sich Zutritt zum Gebäude und durchsuchten die Wohnräume. Sie erbeuteten Geld und Schmuck. Wer Hinweise zum Einbruch geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

