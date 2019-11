Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Zeugen für Unfall gesucht.

Lippe (ots)

Am Montag, den 11. November 2019, übersah ein 22-jähriger Detmolder beim Abbiegen einen Radfahrer. Der junge Mann war mit seinem Wagen gegen 7:15 Uhr auf der Straße "Am Gelskamp" unterwegs und wollte in die Klingenbergstraße abbiegen. Dabei touchierte er einen 16-jährigen Radfahrer, der auf dem angrenzenden Radweg fuhr. Zeugen für den Verkehrsunfall informieren bitte das Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231 6090.

