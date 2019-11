Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbrecher stehlen Holzzahn.

Lippe (ots)

In der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch beschädigten unbekannte Täter das Fenster einer Zahnarztpraxis und stahlen die Kaffeekasse in Form eines Holzzahns. Über die Schadenshöhe kann bislang keine Aussage gemacht werden. Zeugen, die in dieser Nacht Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei unter der bekannten Rufnummer 05231 6090 zu melden.

