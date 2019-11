Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Rad löst sich.

Lippe (ots)

Am Montag, den 21. Oktober 2019, löste sich aus bislang unbekannter Ursache das linke Vorderrad an einem DaimlerChrysler auf der Fahrt von Schlangen nach Paderborn. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro, verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise darauf geben können, ob Unbekannte die Radmuttern am Fahrzeug eventuell absichtlich gelöst haben. Der schwarze Wagen war vor dem Unfall in der Straße "Am Stellberge" geparkt. Zeugen informieren bitte das Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231 6090.

