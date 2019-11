POL-LIP: Schlangen. Spielhalle ausgeraubt.

Polizei Lippe

Schlangen. Spielhalle ausgeraubt.

Zwei Maskierte haben heute Nacht eine Spielhalle in der Paderborner Straße überfallen. Um kurz nach Mitternacht stürmten die beiden schwarz gekleideten Personen in die Räumlichkeiten und bedrohten eine Mitarbeiterin und zwei Gäste mit vorgehaltenen Pistolen. Sie forderten das Bargeld aus der Kasse. Die Mitarbeiterin händigte eine dreistellige Bargeldsumme aus, das einer der Täter in eine schwarze Sporttasche steckte. Die beiden Männer flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Nach Zeugenaussagen waren beide Täter komplett in schwarz gekleidet, hatten schwarze Pistolen dabei und sprachen Deutsch mit osteuropäischen Akzent. Einer der Männer wird als etwa 1,90 m groß beschrieben, hatte eine schwarze Tasche und das Gesicht mit einer schwarzen Wollmütze verdeckt. Der zweite Täter war zirka 1,75 m groß und hatte eine schwarze Sturmmaske auf. Wenn Sie Hinweise auf die beiden Männer geben können oder zur Tatzeit Verdächtiges beobachtet haben, informieren Sie bitte das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

