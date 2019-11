POL-LIP: Detmold. Zeugen für Verkehrsunfall gesucht.

Polizei Lippe

Am Freitag, gegen 13:15 Uhr, beabsichtigte eine 19-jährige Frau aus Detmold mit ihrem Peugeot aus der Bahnhofstraße nach links in die Hermannstraße einzubiegen. Dabei prallte sie mit dem Sanyong eines 57-jährigen Mannes aus Detmold zusammen, der in Fahrtrichtung der Paulinenstraße unterwegs war. Die 19-Jährige verletzte sich leicht. Der Sachschaden beträgt etwa 8.000 Euro. Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen des Unfalls unter der Rufnummer 05231/6090 beim Verkehrskommissariat melden mögen.

