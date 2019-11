Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Kind wird angefahren.

Lippe (ots)

Am gestrigen Mittwoch, gegen 16:50 Uhr, fuhr ein 19-jähriger Oerlinghauser mit seinem grauen Citroen am Marktkaufkreisel einen 10-jährigen Jungen an, als dieser den Fußgängerüberweg auf der Luisenstraße benutzte. Der Junge wurde dabei leicht am Fuß verletzt.

