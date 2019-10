Polizei Düsseldorf

POL-D: Ermittlungserfolg - Nach Büroeinbruch auf der Kö - Festnahme in Flingern - 35-Jähriger festgenommen - Haftbefehl

Düsseldorf (ots)

Nach einem Diebstahl in einem Bürogebäude am vergangenen Freitag an der Königsallee konnten die Ermittler heute Morgen den polizeibekannten Tatverdächtigen in seiner eigenen Wohnung in Flingern festnehmen. Gegen den Mann lag bereits ein Haftbefehl von 700 Tagen wegen Raub, Diebstahls und Körperverletzung vor.

An dem Freitag verschaffte sich der Beschuldigte Zugang zum Bürogebäude auf der Königsallee. In der Mittagspause des Unternehmens gelangte er mit einem Trick Zugang in das Gebäude. Dann wühlte er sich durch die einzelnen Büros und entwendete einen Rucksack samt teuren Kopfhörern und einen 1.500 Euro teuren Laptop. Dabei wurde er auf Video aufgezeichnet. Eine interne Polizeifahndung wurde veranlasst und führte schnell zum Erfolg. Die Hinweise auf den 35-jährigen Deutschen verdichteten sich.

So konnte mit der Staatsanwaltschaft Düsseldorf erwirkt werden, dass sein vorheriger außer Vollzug gesetzter Haftbefehl wegen Drogentherapie, wieder in Vollzug gesetzt wurde. Das Amtsgericht folgte der Anregung eines gleichzeitigen Durchsuchungsbeschlusses. Der Beschuldigte wurde heute gegen 11 Uhr in seiner Wohnung in Flingern festgenommen und die Wohnung durchsucht. Dort räumte er nach Belehrung ein, dass er den Laptop schon abgesetzt habe, um sich Kokain leisten zu können. Er muss jetzt eine Haftstrafe von insgesamt über 700 Tagen absitzen sowie die zu erwartende Strafe wegen der aktuellen Tat.

Der Beschuldigte hat bereits neun Jahre in JVAs verbracht und ist innerhalb der letzten drei Jahre 30 Mal wegen Diebstahls und Betrugsdelikten in Erscheinung getreten.

