POL-D: Einladung zum Foto- und Pressetermin - "Riegel vor! Sicher ist sicherer." - Polizei informiert über Wohnungseinbrecher und gibt Tipps zu sinnvollen Schutzmaßnahmen

Einladung zum Foto- und Pressetermin

"Riegel vor! Sicher ist sicherer." - Polizei informiert über Wohnungseinbrecher und gibt Tipps zu sinnvollen Schutzmaßnahmen

Auch wenn die Zahl der Wohnungseinbrüche in den letzten Jahren rückläufig ist, hat das Thema eine gleichbleibende Wichtigkeit. So auch die alljährliche Präventionsveranstaltung zum Schutz vor Wohnungseinbrechern. Denn nach wie vor gilt die Umstellung der Zeit am letzten Oktoberwochenende als quasi Startsignal für die Täter, die die dann längeren Dunkelheitsphasen für ihre Straftaten zu nutzen versuchen.

Polizeipräsident Norbert Wesseler und Spezialisten der jeweiligen Fachkommissariate möchten Sie am kommenden Freitag um 12 Uhr für das Thema sensibilisieren, aktuelle Begehungsweisen darstellen und auf die Schutzmaßnahmen hinweisen.

Zu diesem Termin laden wir Sie herzlich ein.

Wann:

Freitag, 25. Oktober 2019, 12 Uhr

Wo:

Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle

Luisenstraße 2

40215 Düsseldorf-Friedrichstadt

