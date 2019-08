Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Schnaitheim - Einbrecher unterwegs

Am Montag erbeutete ein Unbekannter Geld in Schnaitheim.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, erbeutete ein Unbekannter in der Mittagspause Geld. In einem Geschäft in der Heidenheimer Straße hebelte der Dieb zwischen 13 und 13.30 Uhr eine Schublade auf, in der er das Geld fand. Danach flüchtete er. Möglicherweise hatte er sich zuvor unerkannt in dem Geschäft einschließen lassen. Die Polizei hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei aus Schnaitheim unter der Telefon-Nr. 07321/3220 entgegen.

Die Polizei empfiehlt, sich gegen Einbruch und Diebstahl zu schützen. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen in Schnaitheim und Umgebung ist diese unter der Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

