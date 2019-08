Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Einbrecher schlägt Scheibe ein

In der Nacht zum Dienstag stieg ein Unbekannter in eine Tankstelle in Blaubeuren ein.

Ulm (ots)

Gegen 2.30 Uhr schlug ein unbekannter Mann an dem Gebäude in der Karlstraße eine Glastür ein. So gelangte er ins Innere, wo er Zigaretten fand. Mit mehreren Schachteln sei er in Richtung Bahnhof geflüchtet. Hierbei sei der mutmaßliche Einbrecher von mehreren Zeugen beobachtet worden. Die Polizei suchte sofort nach dem Flüchtigen, konnte ihn aber nicht antreffen. Sie hat die Spuren gesichert und die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei aus Blaubeuren unter der Telefon-Nr. 07391/5880 entgegen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Geschäfte, Gaststätten und andere Gewerbe- und Freizeiträume sind nach polizeilicher Erfahrungen immer wieder Ziele von Einbrechern. Da Fenster und Türen meist die Schwachstellen eines Gebäudes bilden, stehen sie im Fokus der Einbrecher. Ihnen kann die Arbeit erschwert werden, indem Sicherungen installiert werden. Wie man sich außerdem gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Blaubeuren und Umgebung ist diese unter der Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

+++++1573397

Anita Mangold, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell