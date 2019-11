Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Einbruch in Kindergarten.

Lippe (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schlugen unbekannte Täter eine Fensterscheibe von einem Kindergarten in der Schulstraße ein. Die Einbrecher durchsuchten einen Büroraum. Ob sie Beute machten, steht noch nicht fest. Der Sachschaden liegt bei etwa 400 Euro. Zeugen des Einbruchs wenden sich bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090.

