Polizei Eschwege

POL-ESW: Fußgängerin angefahren und leicht verletzt; Fahrer flüchtet; Polizei sucht Zeugen

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Wie jetzt bekannt wurde, ist bereits am Montagmorgen eine 32-Jährige Fußgängerin aus Eschwege von einem Pkw angefahren und dabei verletzt worden. Anschließend hat sich der Fahrer des Pkw`s unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei in Eschwege sucht jetzt Zeugen des Vorfalls, die Angaben zu dem Vorfall machen können.

Gegen 07.15 Uhr am Montagmorgen war die 32-Jährige in der Bahnhofstraße von Eschwege auf dem Gehweg in Höhe des Lidl-Einkaufsmarktes zu Fuß in Richtung Innenstadt unterwegs. Als die Frau auf dem Gehweg die Einfahrt des Einkaufsmarktes passierte, war ein Pkw gerade im Begriff, vom dortigen Parkplatz auf die Bahnhofstraße einzufahren. Da der Wagen noch verkehrsbedingt hielt, ging die 32-Jährige an der Fahrzeugfront vorbei. Der Pkw fuhr dann plötzlich an und berührte die Frau leicht im Hüftbereich, einen stärken Aufprall konnte die Frau mit einem Ausfallschritt aber noch vermeiden. Als die 32-Jährige mit Handzeichen auf sich aufmerksam machen wollte, fuhr der Pkw nochmals an und fuhr gegen die Hüfte der Frau, die daraufhin auch Verletzungen im Hüftbereich erlitt. Einer weiteren Kontaktaufnahme mit der 32-jährigen Geschädigten entzog sich der Verursacher in dem er dann einfach davonfuhr. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen weißen VW T-Roc handeln.

Die Polizei bittet nun Zeugen, insbesondere auch einen derzeit unbekannten Verkehrsteilnehmer, der sich zum Unfallzeitpunkt offenbar direkt hinter dem verursachenden Fahrzeug befand, mit der Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 Kontakt aufzunehmen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; POK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37269 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell