Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 81-Jähriger im Aufzug ausgeraubt

Koblenz (ots)

Am Montag, 23.03.2020, kam es gegen 15.45 Uhr in einem Aufzug des Augencentrums am Bahnhofplatz in Koblenz zu einem Raub. Als ein 81-jähriger Mann aus dem Aufzug aussteigen wollte, hielt der bislang unbekannte Täter den Mann fest und entwendete diesem trotz körperlicher Gegenwehr das Portemonnaie aus der Gesäßtasche. Der Täter flüchtete in Richtung Bahnhof und verschwand im Bahnhofsgebäude.

Trotz intensiver Fahndung konnte kein Tatverdächtiger festgestellt werden.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- Männlich, 20-25 Jahre alt - dunkelhäutig - brauner Anorak, beiger Hoodie, schwarze Jeans - O-Beine - kurze schwarze Haare (oben länger, zur Seite gestylt)

Hinweise nimmt an die Polizeiinspektion Koblenz 1 unter der Telefonnummer 0261-1030 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz

Anika Färber-Neumann

Telefon: 0261-103-2114

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell