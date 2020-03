Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Vandalismus an Koblenzer Kindergarten

Koblenz (ots)

Am Montag, 16.03.2020, 07.30 Uhr, wurden der Koblenzer Polizei mehrere größere Sachbeschädigungen auf dem Gelände der Kindertagesstätte St. Hedwig in der Zwickauer Straße gemeldet. So wurden unter anderem die Küche in einem Bauwagen und mehrere Kinderhäuschen beschädigt. Angaben zur genauen Schadenshöhe liegen derzeit noch nicht vor. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 1, Telefon: 0261-1030.

