Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Umgestürzter Wappenbaum und Ölspuren

Ennepetal (ots)

Am 14.11.2020 um 07:00 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Hindernis über der Fahrbahn in der Siegerlandstraße alarmiert. An der Einsatzstelle stellten die Kräfte fest, dass dieses der umgestürzte Wappenbaum der Dorfgemeinschaft war. Der Wappenbaum wurde mittels Motorkettensäge zerkleinert und entfernt. Die Feuerwehr war mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug mit 6 Einsatzkräften 40 Minuten im Einsatz.

Um 11:29 Uhr wurde die hauptamtliche Wache zu einer Ölspur in die Rüggeberger Straße alarmiert. Hier tropfte aus einem PKW Betriebsmittel, welches durch die Einsatzkräfte neutralisiert wurde. Der Einsatz endete um 11:56 Uhr.

Zu einer weiteren Ölspur, wurde die Feuerwehr Ennepetal um 17:03 Uhr in die Königsfelder Straße alarmiert. Die Ölspur, die sich über mehrere angrenzende Straßen zog, wurde von einer Spezialfirma beseitigt. Durch die eingesetzten Kräfte der hauptamtlichen Wache wurde der Straßenverkehr in den betroffenen Straßen abgesichert. Dieser Einsatz endete um 17:48 Uhr.

