Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Ölspuren im Stadtgebiet

Ennepetal (ots)

Am 09.01.2019 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu mehreren Ölspuren im Stadtgebiet alarmiert. Um 11:29 Uhr wurde eine Ölspur auf der Kölner Straße in eine Fahrtrichtung durch die Feuerwehr beseitigt und auf der Gegenfahrbahn aufgrund der Größe durch eine Fachfirma beseitigt. Der Einsatz endete um 13:05 Uhr. Um 12:28 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer Ölspur in die Fettweide gerufen. Da es sich um Hydrauliköl handelte, wurden Straßenabläufe durch die Feuerwehr abgeriegelt und die Straße wurde durch eine Fachfirma gereinigt. Der Einsatz endete um 14:03 Uhr. Es waren jeweils ein Hilfeleistungslöschfahrzeug , ein Gerätewagen Technik und sechs Einsatzkräfte im Einsatz. Um 14:24 Uhr wurde eine Ölspur auf der Scharpenbergerstraße gemeldet. Die Ölspur wurde durch die Feuerwehr beseitigt. Es waren ein Gerätewagen Gefahrgut und zwei Einsatzkräfte vor Ort. Der Einsatz endete um 15:00 Uhr.

