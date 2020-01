Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Brannt im Gebäude - brennt Backofen

Ennepetal (ots)

Am Dienstag, den 07.01.2020 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 19:33 Uhr in die Milsper Straße gerufen. In einer Wohnung hatte sich aus ungeklärten Gründen ein Backofen entzündet. Aufgrund der Einsatzmeldung ließ der Einsatzleiter einen Löschangriff und die Drehleiter in Bereitstellung aufbauen. Die Erkundung ergab jedoch, dass der Ofen bereits erloschen war. Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich auf die Kontrolle des Backofens mit einer Wärmebildkamera und das Demontieren des Gerätes. Der Einsatz endete um 20:01 Uhr.

