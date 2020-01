Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Fahrbahnverunreinigung

Ennepetal (ots)

Am 07.01.2020 um 11:45 Uhr meldete ein Bürger den Mitarbeitern der Feuer- und Rettungswache Ennepetal eine Fahrbahnverunreinigung auf der Peddinghausstraße in Ennepetal. Daraufhin rückte von der hauptberuflichen Feuer- und Rettungswache Ennepetal der Gerätewagen GEFAHRGUT aus, dessen zwei Feuerwehrbeamte diverse Betriebsmittelflecke auf der Fahrbahn der Peddinghausstraße sowie der Gartenstraße mit einem speziellen Reinigungsmittel neutralisierten und ihren Einsatz, mit abschließender Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei, um 12:04 Uhr beendeten.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell