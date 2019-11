Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: Automatenknacker auf frischer Tat festgenommen

Schleswig (ots)

Seit mehreren Wochen musste die Kriminalpolizei Schleswig eine massive Häufung von Diebstählen von Zigarettenautomaten feststellen. Es wurden insgesamt 17 Taten, inklusive fünf Versuchstaten, aufgenommen. Die zu diesem Zeitpunkt unbekannten Täter haben die Automaten zunächst komplett vom Tatort entwendet, anschließend gewaltsam geöffnet, um ihren Inhalt an Tabakwaren und Bargeld erleichtert und an abgelegenen Orten zurückgelassen. Auf diese Weise entstand neben dem Wert der in den Automaten enthaltenen, entwendeten Zigaretten und des Bargelds in mittlerer vierstelliger Höhe auch erheblicher Sachschaden an den abgehebelten und abgerissenen Automaten.

Die Ermittlungen führten zu einem Tatverdacht gegen einen einschlägig polizeibekannten 34-jährigen Mann aus Mittelangeln.

Am heutigen Mittwochmorgen (20.11.19) gegen 04:30 Uhr konnte der Tatverdächtige unmittelbar im Anschluss an eine neuerliche Tat in Bollingstedt durch Beamte der Kriminalpolizei und des Polizeireviers Schleswig in einem nahgelegenen Waldstück festgenommen werden. Der zuvor entwendete Automat befand sich nebst diversem Ein- und Aufbruchwerkzeug im Fahrzeug des Tatverdächtigen. Dieser hatte das Waldstück vermutlich aufgesucht, um den Automaten ungestört aufbrechen zu können.

Die im Anschluss an die Festnahme durchgeführte Durchsuchung beim Tatverdächtigen führte zur Sicherstellung von weiteren Beweismitteln.

Der Tatverdächtige räumte im Rahmen seiner Vernehmung einen Großteil der vorgehaltenen Taten ein. Er wird sich nun für diese verantworten müssen.

