Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: PKW- Brand in voller Ausdehnung

Ennepetal (ots)

Am Montag, den 23.12.2019 wurde der hauptamtliche Löschzug um 09:53 Uhr zu einem PKW-Brand in den Behlinger Weg gerufen. Der PKW, welcher in voller Ausdehnung brannte, wurde mittels Wasser und einem Schnellangriff von einem Trupp unter Atemschutz abgelöscht. Während der Löschmaßnahmen blieb die Straße gesperrt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Einsatz endete um 11:06 Uhr.

