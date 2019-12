Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Ein Pferd hält die Feuerwehr Ennepetal in Atem

Ennepetal (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag am 16.12.2019 ereilte die Feuerwehr Ennepetal ein Notruf einer besorgten Pferdehalterin. Laut Aussage der Besitzerin habe Ihre Stute buchstäblich den "Boden unter den Füßen" verloren und richtet sich in der Pferdebox nicht mehr eigenständig auf.

Also rückten um 01:24 Uhr ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug , eine Drehleiter und der neu beschaffte Gerätewagen Technik für spezielle Einsatzlagen in den Ortsteil Wolfshövel aus. Parallel dazu wurden die Löschgruppe Milspe/Altenvoerde und die Löschgruppe Voerde sowie der Einsatzführungsdienst alamiert um den Grundschutz sicher zu stellen.

Auf Grund der besonderen Gegebenheiten vor Ort und der Tatsache , dass das Pferd ca. 600 Kg wiegt wurde seitens des Einsatzleiters von einem benachbarten Hof ein Teleskoplader angefordert.

Mit vereinten Kräften und dem freundlichen Nachbarn konnte die Stute aufgestellt und dem Tierarzt vorgeführt werden. Der Einsatz endete um 03:30 Uhr.

