Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Brandmeldeanlagenalarm

Ennepetal (ots)

Am 14.12.2019 um 21:31 Uhr löste die Brandmeldeanlage in einem Objekt an der Gasstraße in Ennepetal aus. Von der Feuer- und Rettungswache Ennepetal rückte der hauptberufliche Löschzug aus. Die sich bereits, auf Grund einer Veranstaltung , in diesem Objekt befindliche Brandsicherheitswache, hatte bereits vor eintreffen der Löschzugkräfte den angezeigten Bereich erkundet; Auslösegrund waren Kochdünste von einem Grill, dessen Rauch durch ein offen stehendes Fenster in das Objekt gelangten und somit die Brandmeldeanlage bestimmungsgemäß ausgelöst hatten. Der gemeldete Bereich wurde nochmals ausführlich erkundet / begangen und da keine Gefahr bestand, wurde dieser Einsatz bereits um 21:57 Uhr beendet. Miteingesetzt und alarmiert waren neben den Kräften des hauptberuflichen Löschzugs auch der Einsatzführungsdienst der FW Ennepetal, ein Rettungstransportwagen sowie der Löschzug 1 (Milspe / Altenvoerde ) der freiwilligen Feuerwehr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02333 736 00

E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de

www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell