FW-EN: Unterstützung des Rettungsdienstes mittels Drehleiter

Am Dienstag, den 07.01.2020 rückte die Drehleiter um 16:30 Uhr in die Friedenshöhe aus. Eine dortige Person musste, aufgrund der baulichen Gegebenheiten, mittels einer Krankentragenhalterung und der Drehleiter aus dem 1. Obergeschoss eine Hauses transportiert werden. Nach Beendigung der Maßnahme und der Übergabe des Patienten an den Rettungsdienst endete der Einsatz um 17:10 Uhr.

