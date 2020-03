Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Sachbeschädigungen an Fahrzeugen - hoher Schaden

Koblenz (ots)

In der Nacht vom 27.03. auf den 28.03.2020 kam es zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen im Bereich Simmerner Straße, Römerstraße und Engelsweg in Koblenz. Der oder die bislang unbekannten Täter zerkratzten mittels eines unbekannten Werkzeuges die Seiten einiger Fahrzeuge. An anderen Fahrzeugen wurden die vorderen Reifen zerstochen, sodass die Luft vollkommen entwich. Der Sachschaden kann zu aktuellem Stand auf mehrere Tausend Euro geschätzt werden.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Geschehen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 1 (Telefon: 0261 103 0 oder per E-Mail: pikoblenz1@polizei.rlp.de) In Verbindung zu setzten.

