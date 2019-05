Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080519-440: Eine Leichtverletzte bei Auffahrunfall auf der L 336

Wiehl (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag (7. Mai) an der Einmündung Oberwiehler Straße (L 336) / Remperger Straße musste eine 42-Jährige verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Frau aus Wiehl war mit einem Toyota gegen 17 Uhr auf der L 336 von Oberwiehl in Richtung Brüchermühle gefahren und wollte nach links in die Remperger Straße abbiegen. Wegen entgegenkommender Fahrzeuge musste sie jedoch zunächst anhalten, was ein nachfolgender Golffahrer aus Morsbach zu spät bemerkte. Der 30-Jährige fuhr auf den stehenden Wagen auf, wodurch die Vorausfahrende Verletzungen davon trug, die eine Krankenhausbehandlung erforderlich machten. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell