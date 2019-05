Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 070519-438: Einbruch in Bäckerei

Waldbröl (ots)

Schaden richteten Einbrecher in einer Bäckerei in der Wiehler Straße in Waldbröl an.

Zwischen 12:50 Uhr am Sonntag und 6 Uhr am Montagmorgen (6.Mai) hebelten die Täter eine Tür zur Bäckerei auf und gelangten in den Café-Bereich. Dort öffneten sie den Kühlbehälter an der Verkaufstheke und hebelten einen Schrank im Putzmittelraum auf. Zusätzlich beschädigten sie die Telefonleitungen. Die Täter richteten zwar nicht unerheblichen Schaden an, Beute machten sie jedoch keine.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter 02261 81990.

