Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 070519-439: Führerschein nach Unfall beschlagnahmt

Wipperfürth (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr B 237 / Egener Straße musste am Montagabend (6. Mai) ein in Hessen wohnender 22-Jähriger eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der junge Mann war gegen 18.30 Uhr auf der B 237 aus Richtung Hämmern gekommen und hatte auf regennasser Fahrbahn bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr die Kontrolle über seinen BMW verloren. Der Wagen geriet ins Schleudern und prallte gegen eine Straßenlaterne. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 22-Jährigen. Es folgte eine Blutprobenentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins.

