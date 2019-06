Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.06.2019 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Neckarzimmern: Heckenbrand

Zu einem Heckenbrand kam es Samstagnachmittag in Neckarzimmern. Gegen 17.30 Uhr wurde der Feuerwehr ein Brand in der Entengasse gemeldet. Eine zirka vier Meter hohe Hecke war beim Eintreffen der Feuerwehr bereits im Vollbrand. Das Feuer konnte von der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Ursache für den Brand der Hecke war wohl unsachgemäßes Abbrennen von Unkraut, mittels eines Gasbrenners, in unmittelbarer Nähe der Hecke durch Anwohner. Der Sachschaden wird auf zirka 2.500 Euro geschätzt.

