POL-HN: PP Heilbronn

Heilbronn (ots)

Cleebronn: Motorrad gegen Pkw - 2 Schwerverletzte Am Sonntag, 09.06.2019, gegen 11:00 Uhr, befuhr ein 38-jähriger mit seinem Pkw Daimler-Chrysler die K 2069 vom Erlebnispark Tripsdrill kommend in Richtung Cleebronn. Im Kreuzungsbereich Katharinenplaisir wollte er nach links abbiegen. Dabei übersah er den auf der Kreisstraße 2069 aus Richtung Cleebronn kommenden 59-jährigen Motorradlenker. Das BMW Motorrad kollidierte ungebremst auf Höhe des B Holmen der Beifahrerseite mit dem Pkw. Der Motorradfahrer wurde über das Fahrzeugdach geschleudert und kam im Grünstreifen zum Liegen. Durch den Sturz wurde er, trotz Schutzhelm und Schutzkleidung, schwer verletzt. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die 31-jährige Beifahrerin im Pkw wurde ebenfalls schwer verletzt und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Das mitfahrende 8-jährige Kind im Pkw und der Pkw-Lenker wurden nicht verletzt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro.

