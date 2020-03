Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Fahrraddiebstahl

Koblenz (ots)

Am 26.03.2020 zwischen 18.15 und 18.25 Uhr wurde am Rewe-Getränkemarkt in Koblenz-Güls ein mittels Fahrradkette gesichertes E-Bike entwendet. Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Koblenz 2 unter der Telefonnummer 0261-1032910.

